A seize ans, Wilson vit ce qui pourrait bien être la dernière semaine de sa vie. Harcelé depuis des années, il n'a pour refuge que l'écriture et ses carnets, où il consigne tout : sa bisexualité, ses souvenirs d'un voyage à New York, son amour pour Constance. Mais lorsqu'un de ces carnets tombe entre les mains de ses bourreaux, l'humiliation devient insupportable. Alors il part. Sans plan, sauf celui de retrouver Constance, qu'il n'a pas vue depuis des années. Son chemin le mène de la maison de sa tante, où des secrets de famille refont surface, à Saint-Malo, où il espère encore trouver des réponses et de l'aide. Porté par des rencontres inattendues, freiné par d'autres, Wilson avance, vacille, et cherche, coûte que coûte, à rester debout.