Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Ultra

Roman Moreaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A seize ans, Wilson vit ce qui pourrait bien être la dernière semaine de sa vie. Harcelé depuis des années, il n'a pour refuge que l'écriture et ses carnets, où il consigne tout : sa bisexualité, ses souvenirs d'un voyage à New York, son amour pour Constance. Mais lorsqu'un de ces carnets tombe entre les mains de ses bourreaux, l'humiliation devient insupportable. Alors il part. Sans plan, sauf celui de retrouver Constance, qu'il n'a pas vue depuis des années. Son chemin le mène de la maison de sa tante, où des secrets de famille refont surface, à Saint-Malo, où il espère encore trouver des réponses et de l'aide. Porté par des rencontres inattendues, freiné par d'autres, Wilson avance, vacille, et cherche, coûte que coûte, à rester debout.

Par Roman Moreaux
Chez Novice

|

Auteur

Roman Moreaux

Editeur

Novice

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ultra par Roman Moreaux

Commenter ce livre

 

Ultra

Roman Moreaux

Paru le 06/11/2025

Novice

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492301728
9782492301728
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.