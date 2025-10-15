Inscription
Etonnants Coréens

Jean-Claude de Crescenzo, Crescenzo jean-cl De

ActuaLitté
Pourquoi les femmes coréennes mettent-elles leur main devant la bouche quand elles rient ? Pourquoi font-ils durer les au revoir ? Pourquoi les Coréens aspirent-ils à grand bruit les nouilles quand ils mangent ? Pourquoi les Coréens appellent-ils une serveuse de restaurant " Tatie " ? La Corée fait parler d'elle, mais on évoque plus rarement les Coréens. Qui sont-ils, dans leur quotidien ? Que racontent leurs gestes, leurs habitudes, leur manière d'être au monde ? A travers une série de questions étonnantes et souvent inattendues, Jean-Claude de Crescenzo, nous invite à découvrir les mille et une facettes de la vie en Corée. Fort de plus de vingt-cinq ans d'immersion dans la culture coréenne, il éclaire avec précision et tendresse les pratiques ordinaires, les valeurs profondes et les subtilités du vivre-ensemble qui façonnent la société coréenne. Etonnants Coréens ! est un voyage sensible et documenté dans la société coréenne, celle des maisons, des hôpitaux, des restaurants, et des petits gestes de tous les jours. Accueilli avec enthousiasme en Corée, où il a figuré parmi les best-sellers dès sa publication, ce livre a offert aux lecteurs un regard affectueux sur des pratiques devenues si familières.

Par Jean-Claude de Crescenzo, Crescenzo jean-cl De
Chez DeCrescenzo

|

Auteur

Jean-Claude de Crescenzo, Crescenzo jean-cl De

Editeur

DeCrescenzo

Genre

Sociologie

Etonnants Coréens

Jean-Claude de Crescenzo, Crescenzo jean-cl De

Paru le 29/10/2025

232 pages

DeCrescenzo

14,90 €

9782367271491
