Une biographie sous forme de témoignage pour découvrir Louis de Funès à l'ombre des caméras. L'auteur nous fait découvrir un homme discret dialoguant avec tous et avec la simplicité des gens qui ont la main sur le coeur. Un travail de plusieurs années pour recueillir tous les témoignages et les transcrire en toute transparence. Chaque page est inédite, magnifiquement orchestrées. Un ouvrage incontournable pour rendre hommage à Louis de Funès, un homme tranquille, ici dans le village du Cellier, prolongement de la vallée des rois.