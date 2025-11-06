Inscription
#Beaux livres

Louis de Funès

Aloïs Robinard

ActuaLitté
Une biographie sous forme de témoignage pour découvrir Louis de Funès à l'ombre des caméras. L'auteur nous fait découvrir un homme discret dialoguant avec tous et avec la simplicité des gens qui ont la main sur le coeur. Un travail de plusieurs années pour recueillir tous les témoignages et les transcrire en toute transparence. Chaque page est inédite, magnifiquement orchestrées. Un ouvrage incontournable pour rendre hommage à Louis de Funès, un homme tranquille, ici dans le village du Cellier, prolongement de la vallée des rois.

Par Aloïs Robinard
Chez Nouvelles Sources

|

Auteur

Aloïs Robinard

Editeur

Nouvelles Sources

Genre

Acteurs

Louis de Funès

Aloïs Robinard

Paru le 06/11/2025

285 pages

Nouvelles Sources

25,00 €

ActuaLitté
9782490839933
© Notice établie par ORB
