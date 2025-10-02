Fleur de charbon

Au travers du destin d'Emelie, une bouleversante immersion dans le monde de la mine au XIXe siècle. Par l'auteure de La Roche aux loups . La jeune Emélie Pasteur a grandi dans l'univers des mineurs, près de Saint-Etienne. Devenue institutrice, elle épouse par dépit le fils d'un directeur de mine, Paul-Henri Chazot. Une union catastrophique qui menace de la briser. Choc des mondes, choc des classes. Par chance, son beau-père apprécie sa culture et sa connaissance du " fond ". Aussi, en 1871, son mari étant souvent absent pour de mystérieuses raisons, se voit-elle confier plusieurs responsabilités. Sa rencontre avec Numa, ingénieur, est une révélation. Tous deux s'aiment, éperdument, d'un amour impossible. Jusqu'au drame. Pour ne pas sombrer, elle s'engage encore plus dans la défense de l'extraordinaire famille des " gueules noires ". De 1868 à 1914, des terres noires stéphanoises au Londres des réfugiés de la Commune et aux Chevaliers du Travail de Chicago, une passionnante immersion dans un monde révolu sur les pas d'une héroïne ardente au coeur battant. Les romans signés Françoise Bourdon, qui sont autant de beaux portraits de femmes comptent parmi les plus grands succès de la collection Terres de France. On y trouve notamment La Forge au Loup, Le Vent de l'aube , A travers la nuit et le vent , la saga en trois tomes de La Maison du Cap , Les Héritières de la Salamandre , Camille, soleil levant et Les Sentiers de l'aube .