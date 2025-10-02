Inscription
#Essais

Livre blanc sur la criminalité environnementale

Chantal Cutajar

ActuaLitté
La criminalité environnementale : construire le droit des générations futures Ce livre blanc propose des mesures stratégiques et opérationnelles face au développement de la criminalité financière qui touche l'environnement. L'intérêt de l'étude tient au fait que ce type de criminalité coûte très cher à la société et aux Etats puisque l'importance financière de la fraude et de la corruption impacte l'environnement et s'évalue à plusieurs centaines de milliards de dollars. Les spécialistes du droit de l'environnement verront, à sa lecture, l'intérêt porté par des auteurs à ce que l'on appelle " la théorie des délits papiers ". Cet ouvrage s'appuie sur une étude du phénomène dans ses détails (1re partie), analyse le cadre juridique de lutte contre la criminalité environnementale avec ses forces et ses faiblesses (2e partie) et insiste sur le rôle et l'importance du développement des investigations financières (3e partie). La partie finale du rapport contient huit recommandations utiles (4e partie), le tout dans sa partie démonstrative est accompagné d'une bibliographie précieuse et impressionnante. Sous la direction de Chantal Cutajar, Directrice générale du CEIFAC, Directrice du Grasco (UMR DRES), Maître de conférences à l'Université de Strasbourg. Préface de Christian Huglo et Corinne Lepage Le livre blanc est le résultat d'un travail collaboratif conduit par : Ceferino Alvarez-Rodriguez, Jean-François Bohnert, Michel Claise, Laurent Clerc, Chantal Cutajar, Philippe De Koster, Laure du Castillon, Sébastien Dupent, Vincent Filhol, Christian Huglo, Jean-Claude Marin, Sarah Rouy

Par Chantal Cutajar
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Chantal Cutajar

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit de l'environnement

Livre blanc sur la criminalité environnementale

Chantal Cutajar

Paru le 02/10/2025

Editions Dalloz

48,00 €

9782247243990
