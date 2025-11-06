Les étoiles rêvent d'amour et de pâtisseries

Samuel Julliet déteste deux choses : la cuisine trop simple et les amateurs. Pourtant, lorsque son ami, le chef Arthur Legrand, lui demande de le remplacer dans le concours de pâtisserie qu'il dirige, Samuel se retrouve face à une candidate qui lui prépare une tarte aux pommes mystérieuse avant de s'enfuir. Cette tarte, il pourrait la reconnaître entre mille : c'est celle que son grand-père lui cuisinait avant de mourir... Qui est cette candidate et comment a-t-elle obtenu cette recette ? Journaliste et muséologue, Troian Leroy est aussi autrice. Son site "Les Météores" est consacré à l'histoire de l'art, la littérature, le bien-être et la santé, ce qui lui permet d'écrire sur des sujets aussi variés que celui de l'amour dans le monde de la pâtisserie. Elle est très active sur Instagram avec plus de 3 000 abonnés.