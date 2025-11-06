Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les étoiles rêvent d'amour et de pâtisseries

Troian Leroy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Samuel Julliet déteste deux choses : la cuisine trop simple et les amateurs. Pourtant, lorsque son ami, le chef Arthur Legrand, lui demande de le remplacer dans le concours de pâtisserie qu'il dirige, Samuel se retrouve face à une candidate qui lui prépare une tarte aux pommes mystérieuse avant de s'enfuir. Cette tarte, il pourrait la reconnaître entre mille : c'est celle que son grand-père lui cuisinait avant de mourir... Qui est cette candidate et comment a-t-elle obtenu cette recette ? Journaliste et muséologue, Troian Leroy est aussi autrice. Son site "Les Météores" est consacré à l'histoire de l'art, la littérature, le bien-être et la santé, ce qui lui permet d'écrire sur des sujets aussi variés que celui de l'amour dans le monde de la pâtisserie. Elle est très active sur Instagram avec plus de 3 000 abonnés.

Par Troian Leroy
Chez Salammbô éditions

|

Auteur

Troian Leroy

Editeur

Salammbô éditions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les étoiles rêvent d'amour et de pâtisseries par Troian Leroy

Commenter ce livre

 

Les étoiles rêvent d'amour et de pâtisseries

Troian Leroy

Paru le 06/11/2025

Salammbô éditions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488257145
9782488257145
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.