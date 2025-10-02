Inscription
#Essais

Droit pénal spécial

Valérie Malabat

ActuaLitté
Un ouvrage complet sur les principales infractions pénales, alliant cours et TD, théorie et pratique. Cette branche du droit pénal étudie les différentes infractions, leurs éléments constitutifs, les modalités de leur répression . Chaque infraction devant être incriminée et définie par un texte, en application du principe de la légalité criminelle, l'étude de ces textes et de chaque infraction est primordiale pour l'universitaire comme pour le praticien. En un seul ouvrage, qui s'adresse aux étudiants en droit (licence, master) et aux candidats aux concours (CRFPA, commissaire de police, ENM) : - un cours complet sur les principales infractions ; - des compléments pédagogiques qui facilitent leur compréhension et préparent à l'examen. Le cours prend notamment en compte les dispositions sur le harcèlement, les disparitions forcées, la réduction en esclavage, le travail forcé, la réduction en servitude ou encore le terrorisme, ainsi que les modifications relatives notamment aux discriminations ou à la violation de domicile.

Par Valérie Malabat
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Valérie Malabat

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit pénal spécial

Droit pénal spécial

Valérie Malabat

Paru le 02/10/2025

Editions Dalloz

35,00 €

ActuaLitté
9782247232277
