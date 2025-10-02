Lettres spirituelles et dédicatoires

Les lettres du chartreux allemand Jean Lansperge (+ 1539) sont un véritable joyau de la spiritualité cartusienne. Le corpus, entièrement réuni dans ce volume, est composé de trois ensembles : les lettres aux hommes, les lettres aux femmes et les épîtres dédicatoires. Dans les lettres de direction spirituelle aux hommes - surtout à ses confrères chartreux - Lansperge brille par sa piété et par sa science spirituelle, mettant en évidence la richesse et la stabilité du propos cartusien. Il fut un maître des novices remarquable dans une époque de grands bouleversements. Son style littéraire, direct et fervent, est parsemé de textes bibliques. Lansperge orne ses enseignements de très belles prières, de méditations profondes, de méthodes diverses d'oraison, d'exhortations pressantes, de collections thématiques des Pères et même de poésie populaire. Lansperge s'adresse également à des moniales, à qui il écrit avec onction et fermeté, pour les stimuler dans l'amour divin, à donner le meilleur d'elles-mêmes. L'intériorité, le sens pratique et la fine psychologie de l'auteur transparaissent également dans ses lettres dédicatoires, initialement jointes à tel ou tel ouvrage édité par les chartreux de Cologne au XVIe siècle, et plus tard transformées en préfaces de ces mêmes oeuvres. Ces lettres, dans leur ensemble, posent solidement les fondations d'une vie religieuse et spirituelle authentique et encouragent puissamment à avancer sur les chemins de la vie intérieure.