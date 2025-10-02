Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Lettres spirituelles et dédicatoires

Jean Juste Lansperge

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les lettres du chartreux allemand Jean Lansperge (+ 1539) sont un véritable joyau de la spiritualité cartusienne. Le corpus, entièrement réuni dans ce volume, est composé de trois ensembles : les lettres aux hommes, les lettres aux femmes et les épîtres dédicatoires. Dans les lettres de direction spirituelle aux hommes - surtout à ses confrères chartreux - Lansperge brille par sa piété et par sa science spirituelle, mettant en évidence la richesse et la stabilité du propos cartusien. Il fut un maître des novices remarquable dans une époque de grands bouleversements. Son style littéraire, direct et fervent, est parsemé de textes bibliques. Lansperge orne ses enseignements de très belles prières, de méditations profondes, de méthodes diverses d'oraison, d'exhortations pressantes, de collections thématiques des Pères et même de poésie populaire. Lansperge s'adresse également à des moniales, à qui il écrit avec onction et fermeté, pour les stimuler dans l'amour divin, à donner le meilleur d'elles-mêmes. L'intériorité, le sens pratique et la fine psychologie de l'auteur transparaissent également dans ses lettres dédicatoires, initialement jointes à tel ou tel ouvrage édité par les chartreux de Cologne au XVIe siècle, et plus tard transformées en préfaces de ces mêmes oeuvres. Ces lettres, dans leur ensemble, posent solidement les fondations d'une vie religieuse et spirituelle authentique et encouragent puissamment à avancer sur les chemins de la vie intérieure.

Par Jean Juste Lansperge
Chez Cerf

|

Auteur

Jean Juste Lansperge

Editeur

Cerf

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lettres spirituelles et dédicatoires par Jean Juste Lansperge

Commenter ce livre

 

Lettres spirituelles et dédicatoires

Jean Juste Lansperge

Paru le 09/10/2025

488 pages

Cerf

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204174763
9782204174763
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.