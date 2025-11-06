Les rosiers fleurissent en hiver

" Les petites décisions se prennent avec l'esprit, les grandes, avec le coeur... " Margaux, conseillère de vente dans une chocolaterie, mène une vie paisible avec son mari et ses deux enfants. Tout bascule le jour où sa famille se retrouve soudainement au bord du gouffre financier. Une seule solution pour sauver Noël : remporter un concours de pâtisserie avec une belle récompense à la clé. La course contre la montre est lancée, mais rien n'est simple. Entre un collègue bourru aux secrets bien gardés, un père autoritaire, et les fantômes d'un passé qu'elle croyait enfoui, Margaux doit user de son courage pour surmonter les obstacles. Au coeur de la tourmente, elle croise Tom, un jeune sans-abri. Ils l'ignorent, mais leurs destins sont liés à jamais... Un récit tendre et émouvant où l'arôme du chocolat se mêle aux multiples saveurs de la vie. " Une main tendue, un rayon d'humanité qui réchauffe le coeur. J'ai souri, j'ai ri, eu le coeur serré. La plume d'Audrey Jayet enveloppe notre coeur de douceur. Une touche de poésie et d'humanité dans le gris de l'hiver. " Cynthia Kafka " Un roman choral qui vous fera fondre : fin, tendre, drôle, addictif. Il m'a attrapée, émue aux larmes, fait sourire. Et donné faim ! " Lilie, Amazon " Une histoire captivante et tellement émouvante. Ce livre est une force, ce livre est passion et courage. J'en ressors les larmes aux yeux. " Sylvie, Amazon " Ce roman m'a bouleversée. Il a une profondeur et une âme particulières. Une plume percutante, fluide et douce, qui touche à l'intime. " @benemlire, Babelio " Un roman superbement bien écrit qui résonne longtemps après la dernière page. Une lecture puissante, qui touche le coeur et l'esprit. " @laromedesmots, Babelio