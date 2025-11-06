Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les rosiers fleurissent en hiver

Audrey Jayet-Laviolette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Les petites décisions se prennent avec l'esprit, les grandes, avec le coeur... " Margaux, conseillère de vente dans une chocolaterie, mène une vie paisible avec son mari et ses deux enfants. Tout bascule le jour où sa famille se retrouve soudainement au bord du gouffre financier. Une seule solution pour sauver Noël : remporter un concours de pâtisserie avec une belle récompense à la clé. La course contre la montre est lancée, mais rien n'est simple. Entre un collègue bourru aux secrets bien gardés, un père autoritaire, et les fantômes d'un passé qu'elle croyait enfoui, Margaux doit user de son courage pour surmonter les obstacles. Au coeur de la tourmente, elle croise Tom, un jeune sans-abri. Ils l'ignorent, mais leurs destins sont liés à jamais... Un récit tendre et émouvant où l'arôme du chocolat se mêle aux multiples saveurs de la vie. " Une main tendue, un rayon d'humanité qui réchauffe le coeur. J'ai souri, j'ai ri, eu le coeur serré. La plume d'Audrey Jayet enveloppe notre coeur de douceur. Une touche de poésie et d'humanité dans le gris de l'hiver. " Cynthia Kafka " Un roman choral qui vous fera fondre : fin, tendre, drôle, addictif. Il m'a attrapée, émue aux larmes, fait sourire. Et donné faim ! " Lilie, Amazon " Une histoire captivante et tellement émouvante. Ce livre est une force, ce livre est passion et courage. J'en ressors les larmes aux yeux. " Sylvie, Amazon " Ce roman m'a bouleversée. Il a une profondeur et une âme particulières. Une plume percutante, fluide et douce, qui touche à l'intime. " @benemlire, Babelio " Un roman superbement bien écrit qui résonne longtemps après la dernière page. Une lecture puissante, qui touche le coeur et l'esprit. " @laromedesmots, Babelio

Par Audrey Jayet-Laviolette
Chez Eyrolles

|

Auteur

Audrey Jayet-Laviolette

Editeur

Eyrolles

Genre

Comédie romantique et humorist

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les rosiers fleurissent en hiver par Audrey Jayet-Laviolette

Commenter ce livre

 

Les rosiers fleurissent en hiver

Audrey Jayet-Laviolette

Paru le 06/11/2025

288 pages

Eyrolles

8,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416021176
9782416021176
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.