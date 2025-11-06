L'art en détail

Que se cache-t-il derrière le sourire de la Joconde, L'Extase de sainte Thérèse, Le Cri d'Edvard Munch, l'araignée de Louise Bourgeois... ? Cet ouvrage de référence, abondamment illustré, dévoile chronologiquement les dessous de 100 chefs-d'oeuvre de la peinture occidentale, du Moyen Age à l'époque contemporaine. En se concentrant sur les détails de chaque oeuvre, il offre une connaissance approfondie, voire inédite, qui vient enrichir notre compréhension de ces créations singulières et des différents courants de l'histoire de l'art. Pour chacune des oeuvres sélectionnées, vous trouverez deux doubles-pages, articulées autour de trois niveaux de lecture : - une vue d'ensemble, qui fait l'objet d'une introduction historique et technique ; - une ou plusieurs oeuvres complémentaires, qui resituent l'image dans son contexte artistique ; - une succession de zooms, qui guident le regard et éclairent l'interprétation. Votre plaisir sera décuplé, que vous ayez déjà admiré ces oeuvres cent fois ou que vous les abordiez pour la toute première.