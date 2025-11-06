Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

L'art en détail

Susie Hodge

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que se cache-t-il derrière le sourire de la Joconde, L'Extase de sainte Thérèse, Le Cri d'Edvard Munch, l'araignée de Louise Bourgeois... ? Cet ouvrage de référence, abondamment illustré, dévoile chronologiquement les dessous de 100 chefs-d'oeuvre de la peinture occidentale, du Moyen Age à l'époque contemporaine. En se concentrant sur les détails de chaque oeuvre, il offre une connaissance approfondie, voire inédite, qui vient enrichir notre compréhension de ces créations singulières et des différents courants de l'histoire de l'art. Pour chacune des oeuvres sélectionnées, vous trouverez deux doubles-pages, articulées autour de trois niveaux de lecture : - une vue d'ensemble, qui fait l'objet d'une introduction historique et technique ; - une ou plusieurs oeuvres complémentaires, qui resituent l'image dans son contexte artistique ; - une succession de zooms, qui guident le regard et éclairent l'interprétation. Votre plaisir sera décuplé, que vous ayez déjà admiré ces oeuvres cent fois ou que vous les abordiez pour la toute première.

Par Susie Hodge
Chez Eyrolles

|

Auteur

Susie Hodge

Editeur

Eyrolles

Genre

Histoire de l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'art en détail par Susie Hodge

Commenter ce livre

 

L'art en détail

Susie Hodge

Paru le 06/11/2025

Eyrolles

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416021121
9782416021121
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.