Le guide du copywriting

Déjà plus de 15. 000 lecteurs : après avoir lu ce livre, vous saurez écrire mieux pour vendre plus, et gagnerez du temps avec l'IA. Dans cette 2e édition, plongez dans l'ère du copywriting augmenté par l'intelligence artificielle. La promesse du Guide du Copywriting ? Ecrivez plus accrocheur, plus efficace, et mieux ciblé que jamais. Mais attention ! Sans votre expertise, l'IA générative ne vous proposera aucun texte efficace : vous devez maîtriser la psychologie du consommateur. Vous voulez faire connaître votre marque ? Utiliser le copywriting et les principes d'influence en ligne reste nécessaire pour capter l'attention. Le copywriting, c'est plus qu'écrire des pages de vente : c'est utiliser les sciences comportementales pour rédiger des messages qui séduisent et font cliquer. Freelance, e-commerçant, expert, indépendant, copywriter ? Alliez stratégie de contenu et psychologie pour transformer vos textes en machine à convaincre. A la croisée de la rédaction commerciale, de la publicité, du SEO et du storytelling, utilisez ce Guide pour produire les textes efficaces dont votre marque a besoin. Attirez l'attention et sortez du lot : découvrez et copiez-collez les structures de 27 titres qui tuent et qui feront toujours cliquer. Rédigez votre page de vente facilement : utilisez le SuperPrompt, les 7 structures de base ou la SuperStructure pour mener votre lecteur du début à la fin de votre message et pour lui donner envie d'acheter. Maîtrisez l'art du recyclage : finis la page blanche et le burn-out créatif grâce à un prompt unique de reformulation de vos idées... ou de celles des autres. Améliorez votre style et votre branding pour vendre plus : 50 techniques pour rendre vos pages de vente, emails, sites internet, vidéos de vente et posts de personal branding plus impactants.