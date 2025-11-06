Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le guide du copywriting

Sélim Niederhoffer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Déjà plus de 15. 000 lecteurs : après avoir lu ce livre, vous saurez écrire mieux pour vendre plus, et gagnerez du temps avec l'IA. Dans cette 2e édition, plongez dans l'ère du copywriting augmenté par l'intelligence artificielle. La promesse du Guide du Copywriting ? Ecrivez plus accrocheur, plus efficace, et mieux ciblé que jamais. Mais attention ! Sans votre expertise, l'IA générative ne vous proposera aucun texte efficace : vous devez maîtriser la psychologie du consommateur. Vous voulez faire connaître votre marque ? Utiliser le copywriting et les principes d'influence en ligne reste nécessaire pour capter l'attention. Le copywriting, c'est plus qu'écrire des pages de vente : c'est utiliser les sciences comportementales pour rédiger des messages qui séduisent et font cliquer. Freelance, e-commerçant, expert, indépendant, copywriter ? Alliez stratégie de contenu et psychologie pour transformer vos textes en machine à convaincre. A la croisée de la rédaction commerciale, de la publicité, du SEO et du storytelling, utilisez ce Guide pour produire les textes efficaces dont votre marque a besoin. Attirez l'attention et sortez du lot : découvrez et copiez-collez les structures de 27 titres qui tuent et qui feront toujours cliquer. Rédigez votre page de vente facilement : utilisez le SuperPrompt, les 7 structures de base ou la SuperStructure pour mener votre lecteur du début à la fin de votre message et pour lui donner envie d'acheter. Maîtrisez l'art du recyclage : finis la page blanche et le burn-out créatif grâce à un prompt unique de reformulation de vos idées... ou de celles des autres. Améliorez votre style et votre branding pour vendre plus : 50 techniques pour rendre vos pages de vente, emails, sites internet, vidéos de vente et posts de personal branding plus impactants.

Par Sélim Niederhoffer
Chez Eyrolles

|

Auteur

Sélim Niederhoffer

Editeur

Eyrolles

Genre

E-Business

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le guide du copywriting par Sélim Niederhoffer

Commenter ce livre

 

Le guide du copywriting

Sélim Niederhoffer

Paru le 06/11/2025

304 pages

Eyrolles

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416020827
9782416020827
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.