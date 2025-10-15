L'océan, notre futur

S'émerveiller, découvrir et s'engager pour l'avenir de l'océan ! Ce beau livre est réalisé en partenariat avec Nausicaá, le centre national de la mer, qui est un centre de culture scientifique sensibilisant le public au lien qui unit l'humanité à l'océan. Il offre une exploration riche et accessible de l'univers marin. Conçu pour un large public, il combine une approche de vulgarisation scientifique à une présentation soignée, avec une iconographie remarquable : plus de 150 photographies et des infographies claires qui facilitent la compréhension. L'ouvrage s'organise en chapitres thématiques, alternant portfolios d'images saisissantes, pages explicatives riches en données et entretiens captivants. Ces entretiens donnent la parole à des experts et passionnés : soigneurs, experts et médiateurs, qui partagent leurs connaissances sur des sujets variés comme la gestion durable de la pêche, les stratégies de préservation des récifs coralliens, le rôle des aquariums dans l'éducation ou encore des focus sur des espèces emblématiques telles que les manchots et les requins. Au fil des pages, le lecteur découvre la biodiversité marine, le rôle des océans sur le climat et dans l'équilibre de notre planète. Le ton se veut à la fois inspirant et éducatif pour sensibiliser et inciter à l'action. Ce beau livre est une invitation à rêver, à comprendre et à s'engager pour protéger ce patrimoine universel.