Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'océan, notre futur

Christine Causse, Nausicaá

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
S'émerveiller, découvrir et s'engager pour l'avenir de l'océan ! Ce beau livre est réalisé en partenariat avec Nausicaá, le centre national de la mer, qui est un centre de culture scientifique sensibilisant le public au lien qui unit l'humanité à l'océan. Il offre une exploration riche et accessible de l'univers marin. Conçu pour un large public, il combine une approche de vulgarisation scientifique à une présentation soignée, avec une iconographie remarquable : plus de 150 photographies et des infographies claires qui facilitent la compréhension. L'ouvrage s'organise en chapitres thématiques, alternant portfolios d'images saisissantes, pages explicatives riches en données et entretiens captivants. Ces entretiens donnent la parole à des experts et passionnés : soigneurs, experts et médiateurs, qui partagent leurs connaissances sur des sujets variés comme la gestion durable de la pêche, les stratégies de préservation des récifs coralliens, le rôle des aquariums dans l'éducation ou encore des focus sur des espèces emblématiques telles que les manchots et les requins. Au fil des pages, le lecteur découvre la biodiversité marine, le rôle des océans sur le climat et dans l'équilibre de notre planète. Le ton se veut à la fois inspirant et éducatif pour sensibiliser et inciter à l'action. Ce beau livre est une invitation à rêver, à comprendre et à s'engager pour protéger ce patrimoine universel.

Par Christine Causse, Nausicaá
Chez Glénat

|

Auteur

Christine Causse, Nausicaá

Editeur

Glénat

Genre

Biodiversité, nature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'océan, notre futur par Christine Causse, Nausicaá

Commenter ce livre

 

L'océan, notre futur

Christine Causse

Paru le 15/10/2025

224 pages

Glénat

40,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344069844
9782344069844
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.