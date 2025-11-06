Inscription
#Essais

La vie au temps des pharaons

Florence Maruéjol

Parmi les sociétés antiques, l'Egypte ancienne occupe une place unique par la quantité et la variété des objets qu'elle a légués à la postérité. Statues, maquettes, outils ou bijoux... ce parcours en 50 objets révèle les fonctions du pouvoir, les rôles sociaux, les savoir-faire artisanaux et les croyances qui structuraient la vie et la mort au temps des pharaons. Il éclaire les grandes constantes de la civilisation égyptienne - sa longévité, sa richesse symbolique, son rapport au sacré. Avec son exceptionnel héritage, l'Egypte ancienne n'a pas fini de nous faire rêver.

Par Florence Maruéjol
Chez Eyrolles

|

Auteur

Florence Maruéjol

Editeur

Eyrolles

Genre

Histoire antique

La vie au temps des pharaons

Florence Maruéjol

Paru le 06/11/2025

224 pages

Eyrolles

22,90 €

9782416018572
