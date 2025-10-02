La grande encyclopédie du savoir

Découvrez la référence documentaire incontournable entièrement mise à jour, qui répond à toutes les questions de votre enfant sur le monde qui l'entoure ! La Grande Encyclopédie Nathan : le livre idéal pour nourrir la curiosité des enfants ! Cette nouvelle édition, constitue l'ouvrage de référence le plus complet pour les enfants curieux. De l'exploration des animaux et plantes aux sciences de la terre , du corps humain aux avancées technologiques , de l'histoire aux enjeux du monde contemporain , sans oublier les arts, loisirs et sports , chaque sujet est traité avec précision et adapté pour les enfants dès 9 ans.