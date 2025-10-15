Le grand retour d'Oasis sur scène Quinze ans après leur spectaculaire rupture lors du festival Rock en Seine en août 2009, Noel et Liam Gallagher ont décidé de reformer Oasis et de repartir, comme au bon vieux temps, à la rencontre de leur public, d'abord au Royaume-Uni et en Irlande, puis aux Etats-Unis, puis, peut-être, sur le vieux continent. C'était l'occasion rêvée de revenir sur le parcours d'un groupe qui, dans les années 1990 et au début des années 2000, a apporté sa pierre à l'édifice du rock anglais, en donnant ses titres de noblesse à la britpop, mais, en réalité, en s'inscrivant dans un mouvement beaucoup plus large puisqu'il englobait le shoegazing aussi bien que le néo-psychédélisme... La force et l'originalité d'Oasis ont été d'apparaître comme les dignes héritiers des Beatles, des Stones ou de David Bowie, tout en enregistrant plusieurs albums d'une frappante modernité. Oasis, le groupe, les albums, la musique est une immersion dans l'univers musical et poétique du groupe de Manchester, en même temps que dans les différents courants qui ont éclos durant les années 1990, tels Madchester, brit-pop... Le tout rythmé par des photos mythiques, rares et toujours saisissantes.