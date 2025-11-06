Inscription
#Essais

Manuel de coaching d'organisation

Arnaud Tonnelé

Pourquoi le coaching d'organisation est-il un mode d'accompagnement des transformations en plein essor ? Pour deux raisons principalement : Pour les coachs, c'est un levier de développement de leur activité. On sait la difficulté de l'équation économique du coaching, notamment individuel, qui suppose pour les coachs, soit de renouveler fréquemment leur base de clientèle, soit d'élargir leurs activités à des marchés déjà saturés (par exemple celui de la formation). Le coaching d'organisation permet aux coachs de basculer dans une stratégie " océan bleu ", c'est-à-dire d'aller sur le territoire stratégique des transformations. Pour les organisations, c'est une méthode d'accompagnement suscitant infiniment moins de résistances au changement. L'offre de services dont les entreprises disposent aujourd'hui pour être accompagnées repose encore largement sur le métier du consulting, notamment celui pratiqué par les grands cabinets. Or, pour une part, ceux-ci continuent d'ignorer le fait qu'au cours des dernières décennies, les salariés, sous l'influence de multiples facteurs (creux démographique, généralisation de la prise de parole via les réseaux sociaux, hausse du niveau moyen d'éducation, évolution des valeurs...), ont acquis d'énormes capacités à résister aux transformations auxquelles ils n'adhèrent pas, ce qui génère résistances, lenteurs, manque d'agilité, désengagement, mal-être au travail, RPS. Reposant sur une approche innovante, mêlant le meilleur de la sociologie des organisations de Michel Crozier et de l'approche systémique de Palo Alto, ce Manuel propose une méthode clés-en-main permettant aux coachs, de mieux vivre de leur art et aux organisations, de déployer des transformations plus agiles et plus respectueuses de leur identité.

Par Arnaud Tonnelé
Chez Eyrolles

|

Auteur

Arnaud Tonnelé

Editeur

Eyrolles

Genre

Gestion des ressources humaine

Manuel de coaching d'organisation

Arnaud Tonnelé

Paru le 06/11/2025

Eyrolles

27,00 €

9782416011252
© Notice établie par ORB
