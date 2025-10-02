Partez à la découverte des femmes oubliées de l'Histoire dans ce cherche et trouve original et engagé pour toute la famille ! Découvrez "Où est Simone ? ", le livre cherche et trouve qui révèle les femmes cachées dans notre Histoire ! A travers 11 scènes historiques , ce livre féministe propose un voyage éducatif unique, de l'Assemblée nationale de 1974 aux suffragettes de Londres en 1903. Il nous invite à ouvrir grand les yeux pour repérer les femmes dans des lieux où elles étaient souvent invisibilisées : parmi les artistes du MoMA, au marathon de Boston, dans une caserne de pompiers ou lors d'un vote en Suisse. Un livre original qui questionne avec humour la place des femmes dans notre société , tout en développant l'observation et la connaissance historique.