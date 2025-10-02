Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Où est Simone ?

Geneviève Fraisse, Anjuna Boutan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Partez à la découverte des femmes oubliées de l'Histoire dans ce cherche et trouve original et engagé pour toute la famille ! Découvrez "Où est Simone ? ", le livre cherche et trouve qui révèle les femmes cachées dans notre Histoire ! A travers 11 scènes historiques , ce livre féministe propose un voyage éducatif unique, de l'Assemblée nationale de 1974 aux suffragettes de Londres en 1903. Il nous invite à ouvrir grand les yeux pour repérer les femmes dans des lieux où elles étaient souvent invisibilisées : parmi les artistes du MoMA, au marathon de Boston, dans une caserne de pompiers ou lors d'un vote en Suisse. Un livre original qui questionne avec humour la place des femmes dans notre société , tout en développant l'observation et la connaissance historique.

Par Geneviève Fraisse, Anjuna Boutan
Chez Nathan

|

Auteur

Geneviève Fraisse, Anjuna Boutan

Editeur

Nathan

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Où est Simone ? par Geneviève Fraisse, Anjuna Boutan

Commenter ce livre

 

Où est Simone ?

Geneviève Fraisse, Anjuna Boutan

Paru le 02/10/2025

32 pages

Nathan

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095045661
9782095045661
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.