Le Kididoc de la France

Partez à la découverte des trésors de l'Hexagone avec le premier documentaire animé sur la France ! Découvrez le premier documentaire 100% animé consacré à la France et ses richesses ! Ce livre exceptionnel invite les enfants à explorer les 13 régions de France métropolitaine et d'Outre-mer grâce à des animations interactives qui rendent l'apprentissage vivant et captivant. De la tour Eiffel aux plages de Corse, des châteaux de la Loire aux montagnes des Alpes, des traditions alsaciennes aux spécialités provençales, ce KiDiDOC répond à plus de 100 questions sur notre patrimoine national. Les enfants découvriront la diversité des sites naturels , les monuments emblématiques , les légendes locales , les traditions régionales et les spécialités gastronomiques qui font la richesse de notre pays.