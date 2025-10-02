Découvrez Beaucoup Beaucoup d'Animaux , un magnifique bestiaire grand format présentant 2500 espèces illustrées avec précision et tendresse, à partager en famille ! Plongez dans ce magnifique bestiaire illustré pour le plus grand plaisir des petits comme des grands . Avec ses 2500 animaux légendés et classés par familles, cet ouvrage exceptionnel constitue une véritable encyclopédie visuelle de la faune mondiale. Découvrez 41 planches présentant avec précision et tendresse une incroyable diversité d'espèces : insectes, poissons, crustacés, primates, oiseaux, papillons, félins, crocodiles, requins, baleines, serpents, rongeurs et bien d'autres encore. Véritable source de découvertes et d'émerveillement pour toute la famille, il séduira aussi bien les enfants dès 5 ans que les adultes passionnés de nature !