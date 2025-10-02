Inscription
#Album jeunesse

Beaucoup beaucoup d'animaux

Marlène Normand

ActuaLitté
Découvrez Beaucoup Beaucoup d'Animaux , un magnifique bestiaire grand format présentant 2500 espèces illustrées avec précision et tendresse, à partager en famille ! Plongez dans ce magnifique bestiaire illustré pour le plus grand plaisir des petits comme des grands . Avec ses 2500 animaux légendés et classés par familles, cet ouvrage exceptionnel constitue une véritable encyclopédie visuelle de la faune mondiale. Découvrez 41 planches présentant avec précision et tendresse une incroyable diversité d'espèces : insectes, poissons, crustacés, primates, oiseaux, papillons, félins, crocodiles, requins, baleines, serpents, rongeurs et bien d'autres encore. Véritable source de découvertes et d'émerveillement pour toute la famille, il séduira aussi bien les enfants dès 5 ans que les adultes passionnés de nature !

Par Marlène Normand
Chez Nathan

|

Auteur

Marlène Normand

Editeur

Nathan

Genre

Tout-carton

Beaucoup beaucoup d'animaux

Marlène Normand

Paru le 02/10/2025

96 pages

Nathan

22,00 €

9782095026684
