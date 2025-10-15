Une nouvelle édition avec rabats, sur papier de qualité, pour une collection emblématique "Le Nom de l'arbre" qui détaille l'anatomie et les besoins de chaque espèce et dévoile leur personnalité symbolique et leur place dans notre imaginaire. L'olivier incarne l'histoire d'une civilisation, celle de la Méditerranée où, d'une rive à l'autre, on retrouve son image comme embl ème végétal d'un paysage, d'une culture et d'une manière de vivre. Si vous êtes né le 23 septembre, l'olivier, symbole de finesse et d'harmonie, est votre arbre tutélaire. Le natif de l'olivier met au service de la communauté ses fruits millénaires.