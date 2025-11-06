" Jamais je n'avais connu la désolation avant qu'il n'entre dans mon monde et m'offre un aperçu du sien. Jamais mon coeur n'avait été brisé, jusqu'à ce qu'il le détruise en détruisant son propre corps. " Deuxième fils d'un mariage brisé, Joey Lynch a passé sa vie à recoller les morceaux d'une famille qui se désagrège. Lorsque son frère aîné quitte la ville, Joey, douze ans, se retrouve propulsé dans le rôle de protecteur de ses cadets et de sa mère. Dévoré par la haine de soi et furieux contre le monde, il tente de composer entre sa vie d'adolescent, son devoir indéfectible envers sa famille et ses addictions qui menacent de l'engloutir. La seule lueur d'espoir dans son océan de ténèbres est la fille pétillante de son patron, qui se trouve être sa camarade de classe. Aoife Molloy a toujours tracé sa route dans la vie. Pétillante, forte et sûre d'elle, elle n'a jamais craint de s'égarer, même dans les méandres de son propre coeur. Du moins, jusqu'à son premier jour de lycée, où elle rencontre un garçon impétueux qui éveille en elle une curiosité dévorante qui ne fait que grandir de jour en jour. Nouant une amitié complexe, pleine de secrets et de sentiments qui couvent sous la surface. Aoife s'efforce de percer les secrets de la vie de Joey, tandis qu'il lutte désespérément pour la tenir à l'écart. Durant des années, ce qu'il y a entre eux va continuer à brûler lentement. Et leurs coeurs ne seront plus jamais les mêmes.