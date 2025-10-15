Inscription
#Essais

La lutte enchantée

Cyril Dion

"J'ai écrit ces textes dans la fièvre d'une année qui ne nous a laissé aucun répit. Une sorte de journal de lutte, pour nous redonner de l'énergie, de l'élan. Dire que tout n'est pas foutu. Il y est question de désobéissance civile, d'écologie politique, de démocratie, d'algorithmes, de capitalisme, de plastique, de poissons morts, de crottes de chien, de stratégies pour faire tomber un pipeline ou un dictateur, mais aussi de poésie, de santé mentale, de Beatles et d'amour. Parce que les petits gestes ne suffisent pas, parce que le système est pipé, mais qu'on peut encore essayer de changer les règles du jeu".

Par Cyril Dion
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Cyril Dion

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Penser l'écologie

La lutte enchantée

Cyril Dion

Paru le 15/10/2025

224 pages

Actes Sud Editions

18,00 €

9782330213459
