Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Les Secrets de Grimm

Emmanuelle Casse-Castric, Kathryn Purdie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mon nom est Clara Thurn et voici mon voeu. Alors qu'ils viennent de réchapper à la Forêt de Grimm, Clara et Axel reprennent leurs esprits, bien à l'abri de leur village natal. Mais très vite, les bois recommencent à attirer des villageois, et il devient clair que la puissante magie des lieux est loin d'en avoir terminé avec eux. Clara et Axel n'ont plus le choix, il leur faudra se risquer à nouveau à l'ombre des arbres maudits pour découvrir les terribles secrets qu'ils dissimulent. Cette fois, s'ils ne parviennent pas à briser définitivement la malédiction, la Forêt les engloutira tous. Traduit de l'anglais par Emmanuelle Casse-Castric "Dès ses premières lignes, La Forêt de Grimm promet une aventure semée de miettes de pain pour nous guider, une héroïne courageuse et déterminée, une forêt enchantée pleine de dangers et une romance slow burn amis-à-amants... Kathryn Purdie a écrit un conte de fées lumineux, acéré et plein de coeur. J'ai dévoré chaque mot de ce conte magique. ' Rebecca Ross, autrice de Divines Rivalités et Le Refrain de la rivière

Par Emmanuelle Casse-Castric, Kathryn Purdie
Chez Sabran

|

Auteur

Emmanuelle Casse-Castric, Kathryn Purdie

Editeur

Sabran

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Secrets de Grimm par Emmanuelle Casse-Castric, Kathryn Purdie

Commenter ce livre

 

Les Secrets de Grimm

Kathryn Purdie trad. Emmanuelle Casse-Castric

Paru le 06/11/2025

448 pages

Sabran

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385601560
9782385601560
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.