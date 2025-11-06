Les Secrets de Grimm

Mon nom est Clara Thurn et voici mon voeu. Alors qu'ils viennent de réchapper à la Forêt de Grimm, Clara et Axel reprennent leurs esprits, bien à l'abri de leur village natal. Mais très vite, les bois recommencent à attirer des villageois, et il devient clair que la puissante magie des lieux est loin d'en avoir terminé avec eux. Clara et Axel n'ont plus le choix, il leur faudra se risquer à nouveau à l'ombre des arbres maudits pour découvrir les terribles secrets qu'ils dissimulent. Cette fois, s'ils ne parviennent pas à briser définitivement la malédiction, la Forêt les engloutira tous. Traduit de l'anglais par Emmanuelle Casse-Castric "Dès ses premières lignes, La Forêt de Grimm promet une aventure semée de miettes de pain pour nous guider, une héroïne courageuse et déterminée, une forêt enchantée pleine de dangers et une romance slow burn amis-à-amants... Kathryn Purdie a écrit un conte de fées lumineux, acéré et plein de coeur. J'ai dévoré chaque mot de ce conte magique. ' Rebecca Ross, autrice de Divines Rivalités et Le Refrain de la rivière