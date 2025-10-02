Inscription
#Essais

70 bis, entrée des artistes

Patrick Modiano, Christian Mazzalai

"Il n'existe pas, pour le Montparnasse d'il y a deux cents ans, l'équivalent des pages si émouvantes et si élégiaques que Gérard de Nerval a consacrées au Montmartre des années 1840. Alors il faut rêver à ce que pouvait être à la même époque la rue Notre-Dame-des-Champs, qui s'était appelée jadis le "Chemin Herbu"". Ce livre est un récit-enquête consacré à une adresse oubliée de Montparnasse, du temps où le quartier était encore un village et un foyer d'artistes. Grâce à des archives, photographies et petites annonces retrouvées par Christian Mazzalai, Patrick Modiano fait revivre "La Boîte à Thé" et les ateliers du 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs qui virent défiler, du second Empire à l'après-guerre, artistes peintres, écrivains, poètes, hommes et femmes, illustres ou inconnus, venus d'Amérique, du Japon ou d'ailleurs pour tenter leur chance à Paris.

Par Patrick Modiano, Christian Mazzalai
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Patrick Modiano, Christian Mazzalai

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Histoire littéraire

70 bis, entrée des artistes

Patrick Modiano, Christian Mazzalai

Paru le 02/10/2025

208 pages

Editions Gallimard

25,00 €

9782073123633
© Notice établie par ORB
