#Polar

Le pire des crimes

Michèle Pedinielli

Le 7 octobre 2014, Denis Mannechez abat de deux balles Virginie Mannechez, avant de tenter de se suicider d'un coup de fusil en pleine tête. Leur fils Quentin assiste à la scène. Mais ce drame dépasse l'horreur d'un féminicide : Virginie est la fille de Denis Mannechez. A travers ce fait divers, Michèle Pedinielli interroge ce qu'il y a de plus inacceptable : l'inceste ou "le pire des crimes" au sein d'une famille, infligé pendant des années par une figure paternelle abusive et violente.

Par Michèle Pedinielli
Chez Manufacture de livres éditions

|

Auteur

Michèle Pedinielli

Editeur

Manufacture de livres éditions

Genre

Romans noirs

Le pire des crimes

Michèle Pedinielli

Paru le 06/11/2025

120 pages

Manufacture de livres éditions

13,90 €

9782385532680
