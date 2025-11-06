Inscription
L'industrie de défense au service des ambitions françaises

Marie Desjeux

L'escalade des tensions internationales a renforcé un mouvement de réarmement mondial. Dans ce contexte, l'industrie de défense française se démarque tant par le nombre de contrats qu'elle obtient à l'export que par la fiabilité de son matériel éprouvée sur le terrain. La performance de cette industrie contraste avec l'image que nous avons de la plupart des autres branches industrielles, dont la compétitivité paraît de plus en plus exposée à un potentiel décrochage. Cette étude, qui s'appuie sur des entretiens avec des représentants du secteur de la défense (donneurs d'ordres, sous-traitants, fournisseurs, chercheurs), apporte un éclairage sur les ingrédients de cette performance et s'attache à en tirer des enseignements. Trois grands axes explicatifs apparaissent. Tout d'abord, l'objectif d'autonomie stratégique, à hauteur des ambitions de l'Etat, s'illustre par une maîtrise technologique de la DGA tout au long des chaînes de valeur. A cela s'ajoute la construction d'un écosystème dense et structuré, qui renforce la résilience du secteur face aux variations des cycles économiques. Enfin, la compétitivité du matériel français résulte d'un effort constant de se maintenir à la pointe, en vue de disposer d'une armée de premier rang.

Chez Presses des Mines

Economie

Paru le 13/11/2025

22,00 €

9782385427450
