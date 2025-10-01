Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Putain de vacances !

Florence Clerfeuille

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toujours deux morts à expliquer ! Alors que les révélations concernant le décès de l'ancien député-maire continuent de secouer Saint-Hilaire-du-Borgne, Marc et Manon s'intéressent de plus en plus à Gérard Le Flop, le directeur de la conserverie occupée. Pourquoi a-t-il disparu avec sa femme ? En parallèle, Charlotte, leur logeuse, les aide à mieux appréhender la personnalité de Patrick Bossard et Romain Soulard, les deux premières victimes. Et de nouvelles surprises sont au rendez-vous ! Le mystère de ce double meurtre pourra-t-il être élucidé à temps pour que nos deux journalistes puissent enfin profiter de leur séjour en bord de mer ? Ce livre est le dernier tome d'une trilogie.

Par Florence Clerfeuille
Chez Blanchet (Florence)

|

Auteur

Florence Clerfeuille

Editeur

Blanchet (Florence)

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Putain de vacances ! par Florence Clerfeuille

Commenter ce livre

 

Putain de vacances !

Florence Clerfeuille

Paru le 01/10/2025

238 pages

Blanchet (Florence)

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791095023685
9791095023685
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.