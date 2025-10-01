Putain de vacances !

Toujours deux morts à expliquer ! Alors que les révélations concernant le décès de l'ancien député-maire continuent de secouer Saint-Hilaire-du-Borgne, Marc et Manon s'intéressent de plus en plus à Gérard Le Flop, le directeur de la conserverie occupée. Pourquoi a-t-il disparu avec sa femme ? En parallèle, Charlotte, leur logeuse, les aide à mieux appréhender la personnalité de Patrick Bossard et Romain Soulard, les deux premières victimes. Et de nouvelles surprises sont au rendez-vous ! Le mystère de ce double meurtre pourra-t-il être élucidé à temps pour que nos deux journalistes puissent enfin profiter de leur séjour en bord de mer ? Ce livre est le dernier tome d'une trilogie.