Cherry Magic Tome 10

Avec humour et une pointe de magie, Yuu Toyota met en scène une adorable romance entre deux hommes adultes. Grâce à sa bienveillance, Cherry Magic ne manquera pas de faire fondre vos coeurs ! Adachi et Kurosawa se sont promis d'organiser une cérémonie de mariage. Mais entre le choix de la salle et la recherche de logement, le chemin vers la vie maritale est semé d'embûches. Heureusement, les proches, amis et collègues de bureau sont là pour épauler les fiancés. Très vite, le jour J arrive... et les émotions fortes aussi !