#Manga

Cherry Magic Tome 10

Marina Bonzi, Yuu Toyota

Avec humour et une pointe de magie, Yuu Toyota met en scène une adorable romance entre deux hommes adultes. Grâce à sa bienveillance, Cherry Magic ne manquera pas de faire fondre vos coeurs ! Adachi et Kurosawa se sont promis d'organiser une cérémonie de mariage. Mais entre le choix de la salle et la recherche de logement, le chemin vers la vie maritale est semé d'embûches. Heureusement, les proches, amis et collègues de bureau sont là pour épauler les fiancés. Très vite, le jour J arrive... et les émotions fortes aussi !

Auteur

Marina Bonzi, Yuu Toyota

Editeur

Akata

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Cherry Magic Tome 10

Yuu Toyota trad. Marina Bonzi

Paru le 06/11/2025

Akata

7,95 €

Scannez le code barre 9782385312442
9782385312442
© Notice établie par ORB
plus d'informations

