Changer de vie (série Philie Station)

Florence Clerfeuille

ActuaLitté
On peut en rêver comme on peut le craindre, mais a-t-on toujours le choix ? Julie se morfond dans son agence de communication parisienne : son cerveau est aux abonnés absents. Son père Philippe, en revanche, s'éclate, dans son travail comme dans les airs, en Haute-Savoie. Alors qu'elle lui rend visite, un accident fait tout chavirer. Tiraillée entre son père en souffrance et l'impérieuse nécessité de changer de vie, Julie trouve en Eric un partenaire improbable. Mais rien ne se passe jamais vraiment comme prévu... Embarquez dans cette histoire où le sujet de la relation père-fille se mêle à celui de la difficulté de s'accepter tel que l'on est.

Par Florence Clerfeuille
Chez Blanchet (Florence)

|

Auteur

Florence Clerfeuille

Editeur

Blanchet (Florence)

Genre

Littérature française

Changer de vie (série Philie Station)

Florence Clerfeuille

Paru le 01/10/2025

256 pages

Blanchet (Florence)

18,00 €

ActuaLitté
9791095023630
