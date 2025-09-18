Du côté des herbes chaudes

Il s'agit ici d'une succession de pensées et de convictions livrées en vrac, prenant le prétexte des songes des nuits chaudes d'été sur les herbes d'un chemin de traverse en Eure-et-Loir. Il s'agit d'une vie, égrenant l'enfance, la jeunesse, des études aux Beaux-Arts, une passion pour le théâtre avec presque soixante-dix années de métier de spectateur devant les plus importantes réalisations. Mais il s'agit aussi d'une recherche qui puise dans des domaines inexplorés encore aujourd'hui par la profession d'architecte, les ressorts d'une conception architecturale authentique. Voilà les inspirations qui accompagnent ces chapitres, inspirations tantôt graves, tantôt légères, dans un texte d'humeur, dans la colère comme dans le plaisir.