Du côté des herbes chaudes

Eva Darlan, Michel Possompès

ActuaLitté
Il s'agit ici d'une succession de pensées et de convictions livrées en vrac, prenant le prétexte des songes des nuits chaudes d'été sur les herbes d'un chemin de traverse en Eure-et-Loir. Il s'agit d'une vie, égrenant l'enfance, la jeunesse, des études aux Beaux-Arts, une passion pour le théâtre avec presque soixante-dix années de métier de spectateur devant les plus importantes réalisations. Mais il s'agit aussi d'une recherche qui puise dans des domaines inexplorés encore aujourd'hui par la profession d'architecte, les ressorts d'une conception architecturale authentique. Voilà les inspirations qui accompagnent ces chapitres, inspirations tantôt graves, tantôt légères, dans un texte d'humeur, dans la colère comme dans le plaisir.

Eva Darlan, Michel Possompès
Editions L'Harmattan



Auteur

Eva Darlan, Michel Possompès

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Du côté des herbes chaudes

Michel Possompès

Paru le 18/09/2025

204 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

9782336558639
