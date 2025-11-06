Inscription
Essais

Pilates et anatomie

Joni Jacobs, Michelle Pettet, Laure Joanin

ActuaLitté
Optimisez vos séances de Pilates en étudiant votre anatomie ! Que vous soyez débutant, expérimenté en Pilates, ou que vous l'enseigniez, ce manuel d'apprentissage vous sera précieux. Il vous permettra d'approfondir vos connaissances en anatomie, d'analyser votre activité musculaire et d'explorer davantage cette pratique. Dans ce guide, vous découvrirez : - 75 illustrations anatomiques en couleurs pour comprendre ce qui se passe dans votre corps lorsque vous réalisez des postures de Pilates ; - 25 exercices classiques et contemporains de Pilates expliqués étape par étape ; - une vue d'ensemble de l'anatomie humaine ; - les origines, l'évolution du Pilates et ses principes fondamentaux. Les exercices peuvent être modifiés et adaptés à la morphologie, aux capacités physiques et aux objectifs personnels de chacun grâce aux nombreuses variantes proposées. Conçu par deux professeures de Pilates inspirantes et généreuses, cet ouvrage fourmille de conseils pratiques pour réaliser les différentes postures de façon optimale. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer !

Joni Jacobs, Michelle Pettet, Laure Joanin
Medicis Edition

Joni Jacobs, Michelle Pettet, Laure Joanin

Medicis Edition

Pilates

Pilates et anatomie

Joni Jacobs, Michelle Pettet trad. Laure Joanin

Paru le 06/11/2025

176 pages

Medicis Edition

22,00 €

9782385000431
© Notice établie par ORB
