Marrakech En quelques jours

Toutes les clés pour découvrir Marrakech avec Lonely Planet. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Marrakech. Tous les sites majeurs décryptés : Place Jemaa el-Fna, les souks, la Médersa Ali Ben Youssef, les tombeaux saadiens, le Palais de la Bahia... Un découpage de la ville en quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre ou faire du shopping. Des itinéraires à travers le dédale des souks pour se repérer aussi facilement qu'un Marrakchi. Des itinéraires sur des zones moins touristiques de la Médina. Les meilleures expériences pour découvrir Marrakech selon ses envies : avec des enfants, vie nocturne, artisanat, cuisine... Des focus sur les riads et les hammams. Des encadrés pour mieux comprendre la riche histoire de la ville et les traditions locales. Un plan détachable de la ville avec les principaux sites et un index des rues pour faciliter les déplacements.