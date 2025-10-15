Inscription
Snuggly Friends - Voyage en Europe

Nina Luma

Offrez-vous une pause créative et relaxante avecSnuggly Friends - Voyage en Europe ! - Un papier premium 170 g, épais et résistant, compatible avec les feutres à alcool, les acryliques, les stylos gel... pour colorier en toute sérénité. - Des illustrations originales et authentiques, réalisées par Nina Luma - Une image par double page pour protéger vos coloriages et éviter que les couleurs ne traversent le papier. - Une expérience cosy et relaxante, parfaite pour prendre le temps de se poser et de se détendre. Partage tes coloriages avec notre communauté Dessain & Tolra !

Par Nina Luma
Auteur

Editeur

Genre

Coloriages adultes

Paru le 22/10/2025

96 pages

9,95 €

9782295016911
