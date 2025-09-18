Inscription
#Essais

Éléments de lexicographie amazighe

Abdelaziz Berkai

Ce recueil d'études académiques actualisées traite de l'ensemble des problématiques liées à la lexicographie amazighe et à la lexicographie en général. Il vise à donner à toute personne intéressée par la lexicographie et la confection de dictionnaires un outil pédagogique pour explorer l'activité lexicographique, du recueil des données à leur traitement macro- et microstructurel. Sont traités les aspects essentiels de l'élaboration d'un dictionnaire : le problème du corpus et sa constitution ; les questions de macrostructure (lemmatisation, néologismes, noms propres, emprunts, classement des entrées...) ; les éléments de microstructure (entrée, transcription phonétique, catégorisation grammaticale, équivalents en lexicographie bilingue, définition, etc.). Sans oublier les difficultés liées à la polysémie et à son traitement, ainsi que les informations pragmatiques et analogiques nécessaires à un usage actif du dictionnaire.

Par Abdelaziz Berkai
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Abdelaziz Berkai

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Linguistique

Éléments de lexicographie amazighe

Abdelaziz Berkai

Paru le 18/09/2025

192 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

9782336552651
