Éléments de lexicographie amazighe

Ce recueil d'études académiques actualisées traite de l'ensemble des problématiques liées à la lexicographie amazighe et à la lexicographie en général. Il vise à donner à toute personne intéressée par la lexicographie et la confection de dictionnaires un outil pédagogique pour explorer l'activité lexicographique, du recueil des données à leur traitement macro- et microstructurel. Sont traités les aspects essentiels de l'élaboration d'un dictionnaire : le problème du corpus et sa constitution ; les questions de macrostructure (lemmatisation, néologismes, noms propres, emprunts, classement des entrées...) ; les éléments de microstructure (entrée, transcription phonétique, catégorisation grammaticale, équivalents en lexicographie bilingue, définition, etc.). Sans oublier les difficultés liées à la polysémie et à son traitement, ainsi que les informations pragmatiques et analogiques nécessaires à un usage actif du dictionnaire.