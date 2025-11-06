Inscription
#Essais

Chouettes et Hiboux

Virginie Jobé-Truffer

Un documentaire fascinant pour tout savoir sur les chouettes et les hiboux ! A travers des illustrations attractives, des infos étonnantes et un ton accessible, ce livre invite les enfants à découvrir ces oiseaux mystérieux : leurs particularités, leur mode de vie, leurs cris, leur rôle dans la nature... et bien sûr, comment les distinguer ! Conçu pour éveiller la curiosité des jeunes lecteurs, il mêle savoir, observation et émerveillement - un parfait équilibre entre apprentissage et plaisir de lecture. Découvrez leurs particularités, leurs habitudes, leur milieu de vie, leur alimentation au travers de superbes photographies et de nombreuses questions-réponses.

Par Virginie Jobé-Truffer
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Virginie Jobé-Truffer

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Insectes et oiseaux

Chouettes et Hiboux

Virginie Jobé-Truffer

Paru le 06/11/2025

48 pages

Grenouille éditions

10,90 €

9782384862986
