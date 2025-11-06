Chouettes et Hiboux

Un documentaire fascinant pour tout savoir sur les chouettes et les hiboux ! A travers des illustrations attractives, des infos étonnantes et un ton accessible, ce livre invite les enfants à découvrir ces oiseaux mystérieux : leurs particularités, leur mode de vie, leurs cris, leur rôle dans la nature... et bien sûr, comment les distinguer ! Conçu pour éveiller la curiosité des jeunes lecteurs, il mêle savoir, observation et émerveillement - un parfait équilibre entre apprentissage et plaisir de lecture. Découvrez leurs particularités, leurs habitudes, leur milieu de vie, leur alimentation au travers de superbes photographies et de nombreuses questions-réponses.