Le petit Katerine illustré

Un concentré d'absurde et de poésie par l'artiste le plus original et loufoque de la scène culturelle française. UN RECUEIL DE 300 FULGURANCES, APHORISMES, CITATIONS ET EXTRAITS DE CHANSONS DE PHILIPPE KATERINE, REUNIS ICI POUR LA PREMIERE FOIS, AGREMENTE D'ILLUSTRATIONS INEDITES. Chanteur, acteur, dessinateur, performer inclassable, Katerine explore la vie dans tout ce qu'elle a de plus absurde, doux, naïf ou profond, avec la liberté et l'autodérision qui le caractérisent. De la plage aux studios, de la "banane" à la poésie du quotidien, ses mots frappent juste et résonnent comme autant de bulles de légèreté, d'humour et de tendresse. VIVE KATERINE !