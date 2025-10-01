Inscription
#Bande dessinée

Le petit Katerine illustré

Philippe Katerine

ActuaLitté
Un concentré d'absurde et de poésie par l'artiste le plus original et loufoque de la scène culturelle française. UN RECUEIL DE 300 FULGURANCES, APHORISMES, CITATIONS ET EXTRAITS DE CHANSONS DE PHILIPPE KATERINE, REUNIS ICI POUR LA PREMIERE FOIS, AGREMENTE D'ILLUSTRATIONS INEDITES. Chanteur, acteur, dessinateur, performer inclassable, Katerine explore la vie dans tout ce qu'elle a de plus absurde, doux, naïf ou profond, avec la liberté et l'autodérision qui le caractérisent. De la plage aux studios, de la "banane" à la poésie du quotidien, ses mots frappent juste et résonnent comme autant de bulles de légèreté, d'humour et de tendresse. VIVE KATERINE !

Par Philippe Katerine
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Philippe Katerine

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Humour

Retrouver tous les articles sur Le petit Katerine illustré par Philippe Katerine

Commenter ce livre

 

Le petit Katerine illustré

Philippe Katerine

Paru le 01/10/2025

144 pages

Hugo et Compagnie

14,95 €

ActuaLitté
9791042902698
© Notice établie par ORB
