Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Mon dictionnaire du merveilleux

Pierre Dubois, Pierre Dubois, Joann Sfar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un voyage captivant sur les sentiers de l'imaginaire où se croisent figures emblématiques et légendes oubliées. Dragons, elfes, lutins, sirènes, sorcières, mais aussi paysages mythiques de la lande écossaise, navires fantômes comme le Hollandais volant ou encore les célèbres photographies de Cottingley : ce dictionnaire réunit plus de cent trente entrées qui dessinent une cartographie foisonnante du merveilleux. Pierre Dubois y explore le folklore mondial et en révèle la profondeur insoupçonnée. Il ne se contente pas d'informer, il raconte et emporte le lecteur dans une quête des créatures, objets et lieux qui habitent notre imaginaire. Faisant appel à la mythologie, se référant à des oeuvres littéraires, cinématographiques et picturales, Pierre Dubois donne à lire un merveilleux qui côtoie parfois l'inquiétant et le sauvage. Nourri de ses propres pérégrinations, il tisse un texte unique, alliant définitions savantes, légendes, contes et anecdotes personnelles, dans une langue savoureusement teintée d'humour. Ce dictionnaire, illustré par l'auteur, est un hommage vibrant à l'imaginaire, à la magie du mystère, à ce qui échappe et pourtant nous relie. Pierre Dubois célèbre la beauté du merveilleux dans toute sa diversité, avec cette conviction que les contes, les figures fantastiques et les récits anciens continuent de parler à nos imaginaires.

Par Pierre Dubois, Pierre Dubois, Joann Sfar
Chez Philippe Rey

| 1 Partages

Auteur

Pierre Dubois, Pierre Dubois, Joann Sfar

Editeur

Philippe Rey

Genre

Fantasy

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon dictionnaire du merveilleux par Pierre Dubois, Pierre Dubois, Joann Sfar

Commenter ce livre

 

Mon dictionnaire du merveilleux

Pierre Dubois, Pierre Dubois

Paru le 06/11/2025

708 pages

Philippe Rey

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384821235
9782384821235
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.