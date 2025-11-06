Mon dictionnaire du merveilleux

Un voyage captivant sur les sentiers de l'imaginaire où se croisent figures emblématiques et légendes oubliées. Dragons, elfes, lutins, sirènes, sorcières, mais aussi paysages mythiques de la lande écossaise, navires fantômes comme le Hollandais volant ou encore les célèbres photographies de Cottingley : ce dictionnaire réunit plus de cent trente entrées qui dessinent une cartographie foisonnante du merveilleux. Pierre Dubois y explore le folklore mondial et en révèle la profondeur insoupçonnée. Il ne se contente pas d'informer, il raconte et emporte le lecteur dans une quête des créatures, objets et lieux qui habitent notre imaginaire. Faisant appel à la mythologie, se référant à des oeuvres littéraires, cinématographiques et picturales, Pierre Dubois donne à lire un merveilleux qui côtoie parfois l'inquiétant et le sauvage. Nourri de ses propres pérégrinations, il tisse un texte unique, alliant définitions savantes, légendes, contes et anecdotes personnelles, dans une langue savoureusement teintée d'humour. Ce dictionnaire, illustré par l'auteur, est un hommage vibrant à l'imaginaire, à la magie du mystère, à ce qui échappe et pourtant nous relie. Pierre Dubois célèbre la beauté du merveilleux dans toute sa diversité, avec cette conviction que les contes, les figures fantastiques et les récits anciens continuent de parler à nos imaginaires.