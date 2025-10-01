Inscription
#Imaginaire

The Scorpion Queen

Mina Fears

INSPIREE D'UN CONTE MALIEN, LA LUTTE D'UNE JEUNE FILLE POUR CHOISIR SA DESTINEE... ET SON AMOUR. Au coeur du palais de Tombouctou, Aminata pleure ses rêves anéantis : autrefois fille choyée d'un prospère marchand, promise au merveilleux Kader, la voici déshéritée, souillée par un scandale et forcée de devenir servante de la princesse Mariama. La fille de l'empereur semble mener une vie de rêve, mais elle souffre de voir ses prétendants mourir lors d'épreuves terrifiantes conçues par son père. Emues par leur détresse mutuelle, les jeunes filles se rapprochent, au point qu'Aminata en est troublée. Mais une mystérieuse découverte va obliger Aminata à faire un choix et mobiliser tout son courage pour affronter les périls du désert, en quête d'un dieu oublié... et surtout de sa liberté.

Par Mina Fears
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Mina Fears

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Mondes fantastiques

The Scorpion Queen

Mina Fears

Paru le 01/10/2025

320 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

9791042902353
