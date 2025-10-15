Inscription
#Essais

La révélation des Templiers

Patricia Darré

ActuaLitté
Chargée de briser une ancienne malédiction pesant sur l'ordre du Temple, Patricia pense être au bout de sa quête le 8 décembre 2022, quand, dans une crypte, elle voit vingt-quatre Templiers émerger d'un inexplicable brouillard, enfin libérés de leur geôle céleste. Mais l'aventure ne s'arrête pas là... Entraînée dans une série de péripéties et de rebondissements, elle comprendra combien l'histoire légendaire des moines-soldats inquiète toujours certaines institutions. Guidée par les Templiers sur la route menant à quelques-uns de leurs secrets les mieux gardés, Patricia se verra confier une révélation quasi prophétique sur la marche du monde et sur la voie à suivre pour sortir du tumulte dans lequel il est aujourd'hui plongé.

Par Patricia Darré
Chez J'ai lu

Auteur

Patricia Darré

Editeur

J'ai lu

Genre

Templiers

La révélation des Templiers

Patricia Darré

Paru le 15/10/2025

192 pages

J'ai lu

8,20 €

9782290421765
