Le tournant de la théologie

Eugène Boa Kouassi, Leonardo Lepore

L'ouvrage vise à offrir une reconstitution des écoles théologiques de la seconde moitié du XIXe siècle, jusqu'à la veille du Concile Vatican II. Ces mouvements étaient contre la vision de l'Eglise catholique sur l'approche de la théologie. Ils ont réagi contre l'hégémonie de la théologie scolastique qui in uençait les manuels théologiques. La théologie s'inspire de la méthodes des sciences humaines et sociales. Les dogmes passent au tamis de la raison. Le Concile, va être un tournant très important : dans sa réforme, il choisit une nouvelle approche et une nouvelle méthode. Les concepts de la théologie deviennent universels. L'Eglise catholique, qui jusque là s'intéressait à la préservation de la doctrine et tenait une distance par rapport aux développements culturels et aux questions sociales contemporaines, va s'ouvrir. Ainsi toutes les différentes disciplines ou branches vont connaître un renouvellement interne.

Par Eugène Boa Kouassi, Leonardo Lepore
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Eugène Boa Kouassi, Leonardo Lepore

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire des religions

Le tournant de la théologie

Eugène Boa Kouassi

Paru le 18/09/2025

262 pages

Editions L'Harmattan

27,00 €

9782336546544
