Les bottes du boa

Mais à qui sont ces bottes ? ! "Mais à qui sont ces belles bottes ! ? " se demande le lion. - A Boa, répond une petite voix. -A boa ? Mais non, elles sont bien trop grandes s'insurge le lion ! C'est Hippo qui pourrait porter de telles bottes... Mais Hippo a une autre idée : " Et si c'était les bottes de la gazelle ? " La gazelle décline. " Ces sont celles de l'autruche, non ? ", Non plus... Les uns après les autres, les animaux de la forêt cherchent le propriétaire de ces magnifiques bottes. A chaque fois, pourtant, la même petite voix tente de se faire entendre et répète inlasssablement : " Ces bottes sont à boa ! " Mais pour les animaux, ces bottes ne sont ni au boa, ni au lion, ni à l'hippopotame, ni à la gazelle, ni à l'autruche... Ils réfléchissent... Quelqu'un qui marche sur deux pattes, pas trop costaud, pas trop grand... Et si c'était les bottes d'un enfant ? " Enfant ! Enfant ! Es-tu là ? " Arrive un enfant qui éternue... Mais il a déjà ses bottes aux pieds ! Et si cétait une petite souris qui a élu domicile ici ? Un petite souris visiblement très enrhumée...