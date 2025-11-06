Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Les bottes du boa

Richard Marnier, Aude Maurel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mais à qui sont ces bottes ? ! "Mais à qui sont ces belles bottes ! ? " se demande le lion. - A Boa, répond une petite voix. -A boa ? Mais non, elles sont bien trop grandes s'insurge le lion ! C'est Hippo qui pourrait porter de telles bottes... Mais Hippo a une autre idée : " Et si c'était les bottes de la gazelle ? " La gazelle décline. " Ces sont celles de l'autruche, non ? ", Non plus... Les uns après les autres, les animaux de la forêt cherchent le propriétaire de ces magnifiques bottes. A chaque fois, pourtant, la même petite voix tente de se faire entendre et répète inlasssablement : " Ces bottes sont à boa ! " Mais pour les animaux, ces bottes ne sont ni au boa, ni au lion, ni à l'hippopotame, ni à la gazelle, ni à l'autruche... Ils réfléchissent... Quelqu'un qui marche sur deux pattes, pas trop costaud, pas trop grand... Et si c'était les bottes d'un enfant ? " Enfant ! Enfant ! Es-tu là ? " Arrive un enfant qui éternue... Mais il a déjà ses bottes aux pieds ! Et si cétait une petite souris qui a élu domicile ici ? Un petite souris visiblement très enrhumée...

Par Richard Marnier, Aude Maurel
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Richard Marnier, Aude Maurel

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les bottes du boa par Richard Marnier, Aude Maurel

Commenter ce livre

 

Les bottes du boa

Richard Marnier, Aude Maurel

Paru le 06/11/2025

32 pages

Gulf Stream

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383496175
9782383496175
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.