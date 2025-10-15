Inscription
#Essais

Les enfants indigo

Lee Carroll, Jan Tober, Marie-Andrée Langevin

ActuaLitté
Les enfants indigo bousculent tous nos repères. Connectés au monde spirituel, hypersensibles, lucides, rétifs aux cadres normatifs de l'ancien monde : leur comportement oblige parents et éducateurs à repenser en profondeur la manière de les accompagner. Ce livre explore un phénomène fascinant : ces enfants sont-ils le signe d'une évolution de la conscience humaine ? Sont-ils les pionniers d'un nouveau monde spirituel ? Pourquoi rejettent-ils les modèles établis, et comment les guider sans les brider ? Un ouvrage essentiel pour comprendre et soutenir les enfants du XXI ? siècle.

Par Lee Carroll, Jan Tober, Marie-Andrée Langevin
Chez J'ai lu

|

Auteur

Lee Carroll, Jan Tober, Marie-Andrée Langevin

Editeur

J'ai lu

Genre

Nouvel âge

Les enfants indigo

Lee Carroll, Jan Tober trad. Marie-Andrée Langevin

Paru le 15/10/2025

352 pages

J'ai lu

8,80 €

ActuaLitté
9782290420270
© Notice établie par ORB
