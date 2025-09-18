Inscription
#Essais

La présence européenne au Gabon

Jean André Eyeghe, Dieudonné Meyo-Me-Nkoghe

Les cinq siècles de présence européenne au Gabon, motivés par le commerce, l'évangélisation et l'éducation, activités libres du XVIe siècle au dernier quart du XIXe siècle, mais revêtues d'une dimension paternaliste et coercitive par la colonisation, de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe, transformèrent, par les influences générées, les modes de vie des peuples de ce pays. Ces influences touchaient quasiment tous les domaines de la vie des populations : la société (primauté de la fortune et de l'éducation sur les liens de sang), la politique (hérédité des charges afin de préserver les privilèges et fortunes familiaux), l'économie (l'individualisme l'emportait désormais sur le communautarisme) et la culture (adoption des noms, parlers et façons d'être occidentaux). Cet agrégat d'influences européennes, comme partout ailleurs sur la terre, finit par intégrer les éléments locaux et constituer ensemble ce qui, aujourd'hui, peut être considéré comme "la culture gabonaise" .

Par Jean André Eyeghe, Dieudonné Meyo-Me-Nkoghe
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Jean André Eyeghe, Dieudonné Meyo-Me-Nkoghe

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Afrique sub-saharienne

La présence européenne au Gabon

Jean André Eyeghe

Paru le 18/09/2025

256 pages

Editions L'Harmattan

27,00 €

9782336544687
