Merry Bloody Christmas

Gwendoline Rose

Auteur de polars, Lucas Miler a en horreur Noël, sa frénésie et ses chansons kitsch. Violette, libraire dans un petit village, ne vit que pour cette période de l'année. Quand ce mystérieux écrivain emménage à quelques pas de chez elle, l'occasion est trop belle : elle se met en tête de lui faire aimer Noël. Comment ? En mettant en pratique tout ce qu'elle a appris lors de ses lectures assidues de comédies romantiques ! Mais Lucas préfère que ses histoires finissent mal. Et si la tempétueuse Violette ne veut pas connaître un destin funeste, elle ferait mieux de se tenir à? distance, car il ne compte pas se laisser emporter par son optimisme... Entre massacre de bûche et rencard cauchemardesque, Violette réussira-t-elle à lui redonner goût à la magie de Noël ?

Chez Hugo et Compagnie

Auteur

Gwendoline Rose

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Paru le 01/10/2025

450 pages

7,90 €

9791042902049
© Notice établie par ORB
