Il était une fois (comme à chaque fois) une pauvre petite orpheline. Bien sûr, elle était très belle et bien sûr, elle avait été adoptée par une famille très méchante et... "NON NON NON ! C'est mon histoire et moi je veux une histoire de princesse. Avec un grand château, une belle robe... Pas question de rester ici, viens ici mon cochon, partons ! " Une héroïne rebelle qui revendique sa liberté de choix et refuse qu'on écrive son histoire à sa place. Et si enfin, les héros avaient le droit de commenter leur histoire ? Stéphane Servant s'empare des codes du conte classique pour mieux les déconstruire. Avec autodérision, il offre une voix à l'héroïne principale qui ne se fait pas prier pour recadrer le narrateur conteur.