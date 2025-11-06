Inscription
#Essais

Guide pratique de chamanisme

Jan-Morgan Wood, Jan morgan Wood

ActuaLitté
Très bel ouvrage illustré qui permet d'accomplir des rituels et des exercices chamaniques. Un magnifique livre d'initiation. Le Chamanisme est une tradition multi-millénaire. Il offre des moyens simples et efficaces de se connecter avec la magie de la terre. Il nous apprend à utiliser l'énergie naturelle du Cercle de Vie pour y puiser celle dont nous avons besoin. Illustré de magnifiques dessins chamaniques, cet ouvrage est un véritable guide sacré qui nous permettra de réaliser notre potentiel naturel et accéder à notre force intérieure. Restaurer son équilibre naturel et se connecter avec la Toile de Vie. Observer les rituels traditionnels fondés sur les traditions Peaux-Rouges, et autres sources chamaniques. Utiliser la Roue Médecine, établir une relation avec les esprits alliés et les animaux totems. Accomplir des rituels, des exercices, des célébrations, des oracles à notre force intérieure.

Paru le 13/11/2025

160 pages

22,00 €

9782381355054
© Notice établie par ORB
