100 voitures d'exception

Nicolas Meunier, Laurent Tapie

ActuaLitté
A sujet d'exception, livre d'exception ! Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Bugatti ou encore Porsche ont de tout temps conçu des voitures qui ont fait rêver les passionnés d'automobiles. Mais, au sommet de leur production standardisée, il existe une gamme de modèles fabriqués en séries très limitées et destinés à franchir tous les records sur piste ou sur route : les "hypercars" . Au-delà de leur prix de vente étourdissant, ces joyaux de technologie et de design, baptisés "Valkyrie" , "Agera" ou encore "Chiron" , se distinguent par des innovations techniques qui dépassent l'entendement. Amateurs de sports mécaniques, bienvenue à bord de ces fascinants bolides pour découvrir les performances et les secrets de production de 100 modèles d'exception, apparus entre 2005 et 2025, de la Bugatti Veyron à la Koenigsegg Sadair's Spear !

Chez Hugo et Compagnie

Nicolas Meunier, Laurent Tapie

Hugo et Compagnie

Marques et modèles automobiles

100 voitures d'exception

Nicolas Meunier

Paru le 01/10/2025

400 pages

Hugo et Compagnie

39,95 €

9791042901752
