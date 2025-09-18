Inscription
Protection des sources : le journalisme en danger ?

Arnaud Mercier, Catherine Zemmouri

ActuaLitté
La protection des sources du journaliste a toujours été malmenée en France et, ces dernières années, la situation a empiré. Entre 2015 et 2025, près d'une trentaine de gardes à vue de journalistes ont été effectuées - du jamais vu en France. Quels crimes ont-ils commis pour être arrêtés par un juge antiterroriste, le plus souvent, et détenus ? Celui d'avoir enquêté sur des affaires d'intérêt général au nom de la démocratie et celui de protéger leurs sources pour que des actes illégaux soient révélés au grand public. Enquêter sur des ventes d'armes illicites ou de médicaments dangereux comme le Mediator, par exemple, pourrait donc potentiellement conduire des journalistes en prison dans un pays démocratique comme la France.

Protection des sources : le journalisme en danger ?

Paru le 18/09/2025

270 pages

27,00 €

9782336511962
