L'homme augmenté

D'ores et déjà, les interfaces cerveau-machine permettent à un homme paralysé de marcher ou de transmettre ses pensées. Demain, nous utiliserons l'IA comme nous utilisons nos smartphones, partout et tout le temps, comme un appendice de nous-même, voire en l'incorporant. Nous avons connu une première grande hybridation avec l'avènement de l'écriture, qui a signé le début de notre Histoire en permettant de déposer hors de nous-mêmes notre savoir et de nous le réapproprier par la lecture. Puisque cette aventure fut une réussite pour l'humanité, nous ferions bien de nous en inspirer. Dans cette fresque qui fait dialoguer sciences et littératures, il est notamment question du neurone d'une star américaine et de Don Quichotte, du renouveau des psychédéliques, de la sieste d'Einstein... Un livre élégant et truffé de références littéraires. Elisabeth Roudinesco, Le Monde des livres.